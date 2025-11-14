Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei sucht weiter nach Vilja M. (15) aus Hermsdorf/Erzgebirge.
Die Polizei sucht weiter nach Vilja M. (15) aus Hermsdorf/Erzgebirge.
Freiberg
Vermisste Vilja (15) aus dem Erzgebirge: Ein Hinweis zu Aufenthaltsort
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die 15-jährige Vilja aus Hermsdorf im Erzgebirge ist seit dem 27. Oktober verschwunden. Wo steckt die Jugendliche?

Im Vermisstenfall der 15-jährigen Vilja aus Hermsdorf im Erzgebirge gibt es nach Angaben der Polizei weiterhin keine entscheidenden neuen Entwicklungen. Das Mädchen wird seit 27. Oktober vermisst, eine heiße Spur fehlt bislang. Laut Internetnutzern wurde die Schülerin in Frankfurt (Main) gesehen. Auf Nachfrage der „Freien Presse“ teilt...
