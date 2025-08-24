Versuchter Raubüberfall in Freiberg: Prozess am Landgericht Chemnitz geht weiter

Nach dem versuchten Raubüberfall auf Uhrmacher Henning Pätz in Freiberg wird das Berufungsverfahren am Landgericht Chemnitz Ende August fortgesetzt.

Das Berufungsverfahren gegen den 21-Jährigen, der im September 2023 versucht haben soll, den Freiberger Uhrmachermeister Henning Pätz mit einer Pistole zu überfallen, wird am 28. August fortgesetzt. Das teilte Richterin Petra Kürschner auf Nachfrage mit. Zu dem Termin sind mehrere Zeugen geladen. Der Angeklagte war Anfang 2024 zu zwei Jahren...