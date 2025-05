Viel Frühling, viele Feste: Hier sind fünf schöne Ziele für Wochenend-Ausflüge in Mittelsachsen

Märkte, Musik und Muttertag: Am Sonnabend und am Sonntag will ganz Mittelsachsen raus ins Grüne. Zwischen Clausnitz und Weiditz gibt es dazu die passenden Angebote!

Kultur am Schacht zum Muttertag in Halsbrücke: Der Verein VII. Lichtloch nimmt den Muttertag zum Anlass für einen Sonntag voller Kultur an der Bergschmiede an der Straße der Jugend 49: Von 10 bis 16 Uhr stehen Gesang, Tanz, Musik, Handwerk, Literatur, eine Bergwerk-Modellausstellung, Bergbaugeschichten und Frauenliteratur, kleine Wanderungen...