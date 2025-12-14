Vieles wird teurer - wie reagieren Besucher auf dem Freiberger Christmarkt?

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Annett (l.) legt Wert auf Qualität und kauft deshalb bei Rico Plocinek (r.) auf dem Freiberger Christmarkt.
Annett (l.) legt Wert auf Qualität und kauft deshalb bei Rico Plocinek (r.) auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Mathias Herrmann
„Weniger Geld geben die Leute nicht aus. Sie wählen aber bewusster“: Gabriele Stopka verkauft erzgebirgische Volkskunst auf dem Christmarkt in Freiberg.
„Weniger Geld geben die Leute nicht aus. Sie wählen aber bewusster“: Gabriele Stopka verkauft erzgebirgische Volkskunst auf dem Christmarkt in Freiberg. Bild: Mathias Herrmann
Dominik Kleist (r.) und seine Kollegin sind zufrieden mit dem Umsatz am Kaffeesachsen.
Dominik Kleist (r.) und seine Kollegin sind zufrieden mit dem Umsatz am Kaffeesachsen. Bild: Mathias Herrmann
Rico Plocinek verkauft Tiroler Spezialitäten.
Rico Plocinek verkauft Tiroler Spezialitäten. Bild: Mathias Herrmann
Michele Rausch (l.) und Lisa Brischalis verkaufen originale Herrnhuter Sterne.
Michele Rausch (l.) und Lisa Brischalis verkaufen originale Herrnhuter Sterne. Bild: Mathias Herrmann
Annett (l.) legt Wert auf Qualität und kauft deshalb bei Rico Plocinek (r.) auf dem Freiberger Christmarkt.
Annett (l.) legt Wert auf Qualität und kauft deshalb bei Rico Plocinek (r.) auf dem Freiberger Christmarkt. Bild: Mathias Herrmann
„Weniger Geld geben die Leute nicht aus. Sie wählen aber bewusster“: Gabriele Stopka verkauft erzgebirgische Volkskunst auf dem Christmarkt in Freiberg.
„Weniger Geld geben die Leute nicht aus. Sie wählen aber bewusster“: Gabriele Stopka verkauft erzgebirgische Volkskunst auf dem Christmarkt in Freiberg. Bild: Mathias Herrmann
Dominik Kleist (r.) und seine Kollegin sind zufrieden mit dem Umsatz am Kaffeesachsen.
Dominik Kleist (r.) und seine Kollegin sind zufrieden mit dem Umsatz am Kaffeesachsen. Bild: Mathias Herrmann
Rico Plocinek verkauft Tiroler Spezialitäten.
Rico Plocinek verkauft Tiroler Spezialitäten. Bild: Mathias Herrmann
Michele Rausch (l.) und Lisa Brischalis verkaufen originale Herrnhuter Sterne.
Michele Rausch (l.) und Lisa Brischalis verkaufen originale Herrnhuter Sterne. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Vieles wird teurer - wie reagieren Besucher auf dem Freiberger Christmarkt?
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sparen die Freiberger auf dem Christmarkt und geben weniger Geld aus? „Freie Presse“ machte eine Umfrage unter den Händlern vor der letzten langen Woche des Weihnachtsmarktes 2025:

Das Wochenende des dritten Advents lockte viele Besucher auf den Freiberger Christmarkt. Eine kleine Bergparade und der verkaufsoffene Sonntag umrahmten die Weihnachtsatmosphäre auf dem Obermarkt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
26.11.2025
4 min.
Eine Essens-Reise über den Freiberger Christmarkt: Finnischer Lachs, Churros und Zwiebelringe
Michelle Putnins bringt mit Churros spanisches Flair auf den Christmarkt.
Der Freiberger Christmarkt überrascht mit kulinarischer Vielfalt. Ob herzhaft, süß oder klassisch – über 50 Hütten bieten für jeden Appetit und Gaumen etwas an. - Hier sind Tipps der „Freien Presse“:
Mathias Herrmann
10.12.2025
4 min.
Christmarkt Freiberg: Warum kann ich manches nur mit Karte zahlen?
Mandy Kretschmer ist Händlerin auf dem Freiberger Christmarkt und verkauft besondere Spirituosen. Zahlen kann man aber nur digital.
85 Händler betreiben in Freiberg 103 Christmarktbuden. Da wird ordentlich Kasse gemacht. Von Bargeld über Pay Pal bis Smartwatch: Wie kann ich wo bezahlen? Und wo kriege ich auf die Schnelle Bargeld?
Cornelia Schönberg
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
Mehr Artikel