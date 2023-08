Vier Feriensterne über Freiberg: Wie der Boom der Übernachtungen Privatvermieter erreicht

In der Bergstadt Freiberg lässt sich der Lenz immer etwas länger Zeit als beispielsweise in Dresden, Chemnitz und Döbeln. Jetzt lacht die Sonne - und die Leute freuen sich sichtlich darüber. Auch am Samstag zieht es viele Leute ins Freie. Sie flanieren in der Stadt, machen sich im Garten nützlich oder putzen ihr Auto.