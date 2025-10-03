Vierjähriger Junge bei Unfall in Freiberg verletzt

Das Kind wollte mit seiner Mutter an einer Ampel eine Straße überqueren und wurde anscheinend von einem Rechtsabbieger übersehen.

Ein vierjähriger Junge ist am Donnerstag bei einem Unfall im Freiberger Ortsteil Niederzug verletzt worden. Der Junge war auf dem Laufrad mit seiner Mutter unterwegs, und die beiden wollten kurz nach 17 Uhr bei Grün die Ampel an der Straße Häusersteig überqueren. Dabei wurde der Vierjährige von einem Pkw Seat seitlich erfasst und stürzte....