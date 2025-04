Der Transport von Teilen für drei neue Windkraftanlagen am Saidenberg bei Voigtsdorf stößt auf Widerstände. Wegen der riesigen Dimensionen – hier ein Bild aus Mosel bei Zwickau - klemmte es am Montag an der Autobahnabfahrt Chemnitz-Mitte. Und auch in dem Ortsteil von Dorfchemnitz regt sich Protest, weil für die „grüne“ Energie mehrere Bäume gefällt worden sind.