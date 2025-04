Vom Wohnungseinbruch über Politikerbeleidigung bis Unterschlagung: Was nächste Woche am Amtsgericht Freiberg verhandelt wird

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht der Silberstadt. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren.

Montag ab 9 Uhr: Vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Jochen Sell müssen sich eine Frau und drei Männer wegen Wohnungseinbruchs verantworten. Das Quartett soll am 29. August 2021 gegen Mitternacht in Freiberg versucht haben, in eine Privatwohnung einzudringen. Danach sollen zwei der Angeklagten in eine andere Wohnung...