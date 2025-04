Von Bubble Waffel bis Dubai Schokolade - Fünf Tipps für Eis zum Mitnehmen in Freiberg

Sommer, Sonne, Sonnenschein: Es wird wieder warm in der Silberstadt. Die perfekte Zeit für ein Eis. Die „Freie Presse“ gibt fünf Tipps, wo man in Freibergs Eisdielen mehr als eine Kugel Eis kriegt.

Das traditionelle Eis in der Waffel ist längst nicht mehr das einzige Eisangebot zum Mitnehmen. In Freiberg kann man seine Kugel Eis auch anders genießen. Fünf Tipps für Eisdielen in Freiberg, die mit ihrem Angebot herausstechen.