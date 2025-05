Von der Geschichte lernen: Wie die Bimbergs ihre Gärtnerei in Freiberg zukunftssicher machen

Die Gärtnerei Bimberg hat das Kurfürstentum, das Deutsche Reich und auch die DDR überlebt. Die Brüder Martin und Michael sind die achte Generation. Jetzt planen sie etwas Neues.

Als Florist beim Semperopernball, in Trentino oder in Freiburg: Martin Bimberg ist mit seinen 39 Jahren viel rumgekommen. Seit fünf Jahren führen er und sein Bruder Michael Bimberg die Gärtnerei in Freiberg in achter Generation. Ihr Vater und ihre Tante stellten es ihnen frei, das Geschäft zu übernehmen. “Aber wir wussten, dass wir die...