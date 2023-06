Von Schockanruf bis Sicherheitsschloss: Polizei klärt auf in Freiberg

Zum fünften Mal ist das Präventionsmobil der polizeilichen Beratungsstelle der Polizeidirektion Chemnitz auf seiner jährlichen Überland-Tour durch die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirge sowie Chemnitz unterwegs. Start war am Dienstag in Freiberg auf dem Obermarkt. Die Silberstadt nutzte das für einen ganzen Präventionstag, an dem außerdem...