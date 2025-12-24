MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Chirurg Mahmood Alhaj Ali im Schockraum der Notaufnahme im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Chirurg Mahmood Alhaj Ali im Schockraum der Notaufnahme im Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: Wieland Josch
In Qamischli wuchs Mahmoud Alhaj Ali auf, in Latakia absolvierte er sein Medizinstudium.
In Qamischli wuchs Mahmoud Alhaj Ali auf, in Latakia absolvierte er sein Medizinstudium. Bild: Tilo Steiner
Bis Mahmood Alhaj Ali im Kreiskrankenhaus Freiberg ankam, musste er einen langen Weg zurücklegen, von Syrien bis nach Deutschland.
Bis Mahmood Alhaj Ali im Kreiskrankenhaus Freiberg ankam, musste er einen langen Weg zurücklegen, von Syrien bis nach Deutschland. Bild: Wieland Josch
Chirurg Mahmood Alhaj Ali im Schockraum der Notaufnahme im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Chirurg Mahmood Alhaj Ali im Schockraum der Notaufnahme im Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: Wieland Josch
In Qamischli wuchs Mahmoud Alhaj Ali auf, in Latakia absolvierte er sein Medizinstudium.
In Qamischli wuchs Mahmoud Alhaj Ali auf, in Latakia absolvierte er sein Medizinstudium. Bild: Tilo Steiner
Bis Mahmood Alhaj Ali im Kreiskrankenhaus Freiberg ankam, musste er einen langen Weg zurücklegen, von Syrien bis nach Deutschland.
Bis Mahmood Alhaj Ali im Kreiskrankenhaus Freiberg ankam, musste er einen langen Weg zurücklegen, von Syrien bis nach Deutschland. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Von Syrien ins Kreiskrankenhaus Freiberg: Am Heiligabend 2020 in ein neues Leben
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mahmood Alhaj Ali ist Chirurg mit Leib und Seele. Auch, um immer mehr zu lernen, führte ihn sein Weg nach Deutschland und Sachsen. Er führte ihn aber auch durch Bombardements und Kugelhagel.

Wenn der Chirurg Mahmood Alhaj Ali durch das Kreiskrankenhaus Freiberg geht, dann verbreitet er gute Laune. Wo auch immer er auftaucht, stets hat er ein nettes Wort oder eine fröhliche Bemerkung, die er verteilt. Man merkt: Hier ist sein Arbeitsplatz, hier fühlt er sich wohl. Doch so wie hier war es nicht immer für ihn.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
03.12.2025
4 min.
Syrischer Oberarzt am Kreiskrankenhaus Freiberg: Wollen Sie immer noch zurück in die alte Heimat, Herr Alturkmani?
Oberarzt Mohammad Alturkmani im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Vor elf Monaten sorgte ein Artikel über den syrischen Arzt in der „Freien Presse“ bundesweit für großes Aufsehen. Über 700.000 Mal wurde er geklickt. Wie geht es Mohammad Alturkmani heute?
Wieland Josch
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
17:00 Uhr
2 min.
Witze und Geschichten: Wie eine Aktion weihnachtliche Freude ins Kreiskrankenhaus Freiberg bringt
Schwester Sandra verteilt Weihnachtskarten an die Patienten im Kreiskrankenhaus Freiberg.
Viele Menschen verbringen die Feiertage in einem Krankenhaus. Um ihnen ein wenig Weihnachtsgefühl zu geben, haben sich Grundschüler aus Freiberg etwas ausgedacht.
Wieland Josch
Mehr Artikel