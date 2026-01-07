MENÜ
Die Polizei Sachsen gibt eine Verkehrswarnung zur Autobahn 4 heraus.
Die Polizei Sachsen gibt eine Verkehrswarnung zur Autobahn 4 heraus. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Die Polizei Sachsen gibt eine Verkehrswarnung zur Autobahn 4 heraus.
Die Polizei Sachsen gibt eine Verkehrswarnung zur Autobahn 4 heraus. Bild: Symbolbild/Marijan Murat/dpa
Freiberg
Vorsicht: Bus auf Autobahn 4 bei Siebenlehn liegen geblieben
Redakteur
Von Wieland Josch
Die Polizei Sachsen hat eine Verkehrswarnung herausgegeben.

Die Polizei Sachsen warnt alle Nutzer der A 4 Dresden Richtung Chemnitz. Seit den Morgenstunden steht zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Berbersdorf ein liegengebliebener Bus auf dem Standstreifen. Es bestehe Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt. (wjo)
