Vorsicht: Bus auf Autobahn 4 bei Siebenlehn liegen geblieben

Die Polizei Sachsen warnt alle Nutzer der A 4 Dresden Richtung Chemnitz. Seit den Morgenstunden steht zwischen den Anschlussstellen Siebenlehn und Berbersdorf ein liegengebliebener Bus auf dem Standstreifen. Es bestehe Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Der rechte Fahrstreifen wurde gesperrt. (wjo)