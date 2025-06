Warum der frühe IC nach Rostock am Dienstag nicht in Freiberg hielt

Der Intercity 2272 nach Rostock über Dresden und Berlin stoppte am Dienstagmorgen nicht in Freiberg. Auch in Chemnitz hielt er nicht. Warum?

Wer am Dienstagmorgen mit dem Intercity von Freiberg über Berlin gen Rostock fahren wollte, hat vergeblich am Bahnhof der Bergstadt gewartet. Denn der IC 2272 fiel zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Dresden Hauptbahnhof aus. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) auf Nachfrage von „Freie Presse".