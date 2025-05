Warum ein Organist für ein Konzert in seine Heimat im Erzgebirge zurückkehrt

Das letzte Konzert, das Matthias Pfund an der Orgel der Zethauer Kirche gespielt hat, war 2001, als zwei Flugzeuge das World-Trade-Center trafen. Für ein Benefizkonzert kehrt er nun aus Dessau zurück.

Es war das vierte Osterfest ohne Glockenläuten in dem Dorf bei Mulda im Erzgebirge. Seit Februar 2022 stehen die Glocken der Elisabethkirche in Zethau still. Der Grund: Die Aufhängung der vier Eisenhartgussglocken ist nicht mehr sicher. Mit einer Spendenaktion soll für ein neues Geläut gesammelt werden.