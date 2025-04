Warum streiken Erzieher? Kitaleiter aus Mittelsachsen erklärt den Teufelskreis

Sachsenweit streiken Erzieher für bessere Arbeitsbedingungen. Muss das sein? Wie sieht die Realität eigentlich aus? Wo genau liegen die Probleme? Ein Blick ins Innere.

Ständig sitzt er über dem Dienstplan. Kaum hat er ein Loch gestopft, reißt ein nächstes auf. Wie er es auch dreht, ihm fehlt das Personal, um seinem Anspruch an gute Kita-Arbeit gerecht zu werden. Paul* leitet eine Kindertagesstätte in Mittelsachsen. Am Freitag hat er in Dresden gestreikt. Seinen Namen und den seiner Einrichtung will er nicht...