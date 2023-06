Was die Lebensgeschichte des Weigmannsdorfer Fischadlers erzählt

Vogelarten wie Kranich und auch Eisvogel entdecken Mittelsachsen zunehmend für sich: Bei der Wintervogelzählung wurden erstmals zwei Eisvögel gezählt. Und Kraniche brüten inzwischen hier. Auch die invasiven Nilgänse drängen in die Region. Kurzum: Der Frühling bringt Vogelschwärme in die Beobachtungsgebiete - vor allem an den Großhartmannsdorfer Teich.