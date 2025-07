Was die Mittelsachsen am letzten Juli-Wochenende erleben können

Die Freiberger Sommernächte sind erneut Garant für gute Unterhaltung. Ein Ausflug an die Talsperre Kriebstein verspricht Abwechslung. Kulturerlebnisse der besonderen Art gibt es in Frauenstein und Augustusburg.

Freiberg: Die Freiberger Sommernächte im Hof von Schloss Freudenstein bieten erneut ein vielseitiges Programm am Wochenende. Das beginnt schon am Freitag, 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) mit dem Comedy-Programm „Paarshit pur“ der Dresdner Komiker Mandy Partzsch und Erik Lehmann. Am Samstag (21 Uhr) wird Party gemacht im Schlosshof beim...