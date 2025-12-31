Was in Freiberg vom Coca-Cola-Truck wirklich bleibt und wie Windkraft das Erzgebirge beflügelt

Der Weg auf den Stuhl des Landrats scheint leichter als der ins Amt des Freiberger OB. Und warum baut man im Erdbeerdorf schneller als im Rest von Mittelsachsen? Der satirische Jahresrückblick klärt auf.

Das scheidende Jahr war mal wieder ein Auf und Ab - aber nie langweilig. Zu altbekannten Problemen kamen neue Sorgenkinder, aber auch Überraschungen. Gleich im ersten Versuch schaffte es Ende Januar Sven Krüger, die Wahl zum Landrat zu gewinnen. So einfach hätte es sein Nachfolger als OB von Freiberg auch gern gehabt. Aber nicht verzagen,...