Der Coca-Cola-Truck zog im Dezember gut 17.000 Fans nach Freiberg. Stößt man dort nun auch zu Silvester mit dem Zuckerwasser an?
Der Coca-Cola-Truck zog im Dezember gut 17.000 Fans nach Freiberg. Stößt man dort nun auch zu Silvester mit dem Zuckerwasser an?
Windkraftanlagen sind nicht nur im Erzgebirge umstritten. Liegt es nur an der bisherigen Bauweise?
Windkraftanlagen sind nicht nur im Erzgebirge umstritten. Liegt es nur an der bisherigen Bauweise?
Die Talsperre Lichtenberg ist abgelassen. Wir sind der Sache mal auf den Grund gegangen.
Die Talsperre Lichtenberg ist abgelassen. Wir sind der Sache mal auf den Grund gegangen.
Freibergs OB Sven Krüger wechselte gleich im ersten Anlauf auf den Landratsposten.
Freibergs OB Sven Krüger wechselte gleich im ersten Anlauf auf den Landratsposten.
So sportlich kann Schienenersatzverkehr sein - jedenfalls in Augustusburg.
So sportlich kann Schienenersatzverkehr sein - jedenfalls in Augustusburg.
Freiberg
Was in Freiberg vom Coca-Cola-Truck wirklich bleibt und wie Windkraft das Erzgebirge beflügelt
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Weg auf den Stuhl des Landrats scheint leichter als der ins Amt des Freiberger OB. Und warum baut man im Erdbeerdorf schneller als im Rest von Mittelsachsen? Der satirische Jahresrückblick klärt auf.

Das scheidende Jahr war mal wieder ein Auf und Ab - aber nie langweilig. Zu altbekannten Problemen kamen neue Sorgenkinder, aber auch Überraschungen. Gleich im ersten Versuch schaffte es Ende Januar Sven Krüger, die Wahl zum Landrat zu gewinnen. So einfach hätte es sein Nachfolger als OB von Freiberg auch gern gehabt. Aber nicht verzagen,...
