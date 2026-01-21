MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Man könnte in jedes Kürzel etwas hineininterpretieren, so die Kommentare online.
Man könnte in jedes Kürzel etwas hineininterpretieren, so die Kommentare online. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Man könnte in jedes Kürzel etwas hineininterpretieren, so die Kommentare online.
Man könnte in jedes Kürzel etwas hineininterpretieren, so die Kommentare online. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Freiberg
Was ist mit Hamburg?: So reagiert das Netz auf die Debatte ums Freiberger Kennzeichen
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Einschätzung, „FG“ könne auf Kennzeichen eine rechtsextreme Bedeutung haben, hat online für Aufsehen gesorgt. „Freie Presse“ beantwortet eine häufig gestellte Frage.

„FG“ könnte für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen zumindest die Ämter für Verfassungsschutz in Niedersachsen und Brandenburg. Es sei möglich, dass die Abkürzung auf Kennzeichen als Erkennung unter Rechtsextremen gelten könnte. Die „Freie Presse“ berichtete über einen Mann, der besorgt war, er würde wegen seines Freiberger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
13:30 Uhr
3 min.
Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?
Bäcker Marcel Weidenmüller am Backofen. Künftig wird er Edeka nicht mehr beliefern.
Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
15.01.2026
4 min.
Ausprobieren statt büffeln: Wie die Hochschulen in Mittweida und Freiberg zukünftige Studenten anlocken wollen
Laurenzia, Emil, Felix und Helene (v.l.) haben sich an der Hochschule Mittweida über ein mögliches Studium informiert.
Derzeit schauen sich Sachsens Abiturienten nach einem Studienplatz um. Die Region braucht sie als Fachkräfte. So kämpfen die Hochschulen Freiberg und Mittweida um ihre Bewerbungen.
Johanna Klix
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
20:00 Uhr
4 min.
Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.
Michael Müller
20:06 Uhr
2 min.
Supreme Court: Zweifel an Entlassung von Fed-Direktorin Cook
US-Präsident Trump will Fed-Vorstandsmitglied Cook angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden. (Archivbild)
Trump will die US-Notenbank-Vorständin Cook ihres Amtes entheben, doch scheiterte mehrfach vor Gericht. Nun scheint auch das höchste US-Gericht Zweifel an Trumps Machtbefugnissen zu haben.
Mehr Artikel