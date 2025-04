Was ist spannend an Freibergs Bibliotheken? „Freie Presse“ lüftet zehn Geheimnisse

Wer beim Wort Bibliothek schon abschaltet, verpasst was: Stadt- und Uni-Bibliothek in Freiberg öffnen zur Nacht der Bibliotheken am Freitagabend weit ihre Türen. Was gibt es da zu sehen?

Podcast hören ist einfach. Klick. Unterhaltung läuft. Aber wussten Sie, dass es in Freiberg ein Podcast-Studio gibt, indem man Audiotechnik selbst ausprobieren kann? Es ist eines der (zehn) Geheimnisse, über die „Freie Presse“ mit den beiden Chefinnen der größten Bibliotheken Mittelsachsens gesprochen hat. Frage an beide: Was soll... Podcast hören ist einfach. Klick. Unterhaltung läuft. Aber wussten Sie, dass es in Freiberg ein Podcast-Studio gibt, indem man Audiotechnik selbst ausprobieren kann? Es ist eines der (zehn) Geheimnisse, über die „Freie Presse“ mit den beiden Chefinnen der größten Bibliotheken Mittelsachsens gesprochen hat. Frage an beide: Was soll...