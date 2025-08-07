Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dr. Jutta Emes im Gespräch mit Martin Seltmann auf dem Dach des Freiberger Rathauses.
Dr. Jutta Emes im Gespräch mit Martin Seltmann auf dem Dach des Freiberger Rathauses. Bild: J. Zimmermann/Stadt Freiberg
Freiberg
Was Promis über den Dächern Freibergs besprechen
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der amtierende Oberbürgermeister von Freiberg hat die neue Rektorin der TU Bergakademie an einem exponierten Ort getroffen. Worum ging‘s?

Das dürfte Eindruck gemacht haben: Für sein erstes Treffen mit der neuen Rektorin der TU Bergakademie Freiberg Jutta Emes hat der amtierende Oberbürgermeister Martin Seltmann ein besonderes Setting gewählt: Bei Sonnenschein und weißen Schönwetterwolken lud er sie auf das Dach des Freiberger Rathauses ein. „Es war ein sehr angenehmes...
25.07.2025
4 min.
„Ich definiere mich nicht als Frau, sondern mit meinen Kompetenzen“: Rektorin Jutta Emes über ihre neue Aufgabe in Freiberg
Die neue Rektorin Jutta Emes in der Bergakademie Freiberg.
Jutta Emes, die erste weibliche Rektorin der TU Freiberg, betont die Bedeutung von Kompetenz. Ihre Ernennung bezeichnet sie im Interview als starkes Zeichen. Doch ihre Botschaft will weit mehr.
Grit Baldauf
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
22.07.2025
3 min.
Premiere in 260-jähriger Geschichte: Die erste Rektorin der Bergakademie in Freiberg ist im Dienst
Professorin Jutta Emes wurde am 21. Juli zur Rektorin der TU Bergakademie Freiberg ernannt.
Von Weimar nach Freiberg - und erste Pläne: Die neue TU-Rektorin Jutta Emes will KI-Innovation nach Mittelsachsen bringen.
Grit Baldauf
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
Mehr Artikel