Was tun, wenn Mama trinkt? Tag der offenen Tür bei der Diakonie Freiberg

Sucht im Alter ist ein Thema unserer Zeit. Neben Suchtberatung stellt die Diakonie in Freiberg am Donnerstag aber auch ihre elf weiteren Bereiche vor.

Wer suchtkrank ist, versucht das meist solange wie möglich vor Angehörigen zu verstecken. Wer aber Hilfe sucht, der findet sie etwa bei der Suchtberatungs- und -behandlungsstelle der Diakonie in Freiberg. Es ist einer von zwölf Beratungsbereichen, die sich zum Tag der offenen Tür am Donnerstag in der Freiberger Petersstraße 44 vorstellen.