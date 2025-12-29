Weco-Nachfolger in Freiberg: So startet die „Feuerwerk Kultur & Fabrik“ ins neue Jahr

Freiberg
Nach dem Rückzug von Weco aus Freiberg hat die FKF GmbH das Ruder übernommen. Die „Feuerwerk Kultur & Fabrik“ will die Feuerwerksproduktion am Standort wiederbeleben. Doch wie gelingt das?
Nach „Königsschlag“ und „Schweifknaller“ hat die „Feuerwerk Kultur & Fabrik“ (FKF) ihr Silvestersortiment um „Feenstaub & Elfenzauber“ erweitert. „Es handelt sich um Fontänen in Gold-Silber für alle ab 12 Jahren“, erklärt Sebastian Funke. Der 45-Jährige ist einer der drei Geschäftsführer, die im April 2022 angetreten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.