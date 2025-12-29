MENÜ
Sebastian Funke, Geschäftsführer der FKF GmbH am Pulvermühlenweg in Freiberg, mit einem Feuerwerks-Sortiment für Einzelhändler. Das Kürzel steht für „Feuerwerk Kultur & Fabrik“.
FKF-Produktionsleiter Anton Mengan bedient die Ausdrückpresse für Patronenhülsen.
Die Firma FKF wartet in diesem Jahr mit zwei neuen Produkten, „Elfenzauber“ und „Feenstaub“, auf.
Die Firma FKF – hier Jens Päzold bei der Dosierung von Patronenhülsen – stellt vor allem technische Munition her.
Die Firma FKF setzt die Pyrotechnik-Tradition am Pulvermühlenweg in Freiberg fort.
Jens Päzold bedient die Dosiereinrichtung für Patronenhülsen.
Katrin Langer bei der Dosierung von Knallpatronen.
Freiberg
Weco-Nachfolger in Freiberg: So startet die „Feuerwerk Kultur & Fabrik“ ins neue Jahr
Von Steffen Jankowski
Nach dem Rückzug von Weco aus Freiberg hat die FKF GmbH das Ruder übernommen. Die „Feuerwerk Kultur & Fabrik“ will die Feuerwerksproduktion am Standort wiederbeleben. Doch wie gelingt das?

Nach „Königsschlag“ und „Schweifknaller“ hat die „Feuerwerk Kultur & Fabrik“ (FKF) ihr Silvestersortiment um „Feenstaub & Elfenzauber“ erweitert. „Es handelt sich um Fontänen in Gold-Silber für alle ab 12 Jahren“, erklärt Sebastian Funke. Der 45-Jährige ist einer der drei Geschäftsführer, die im April 2022 angetreten...
