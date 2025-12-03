Weg frei für den Klinik-Verbund in Mittelsachsen: So wird aus dem Minus ein Plus

Freiberg
Die Krankenhäuser Freiberg und Mittweida werden künftig unter eine einheitliche Führung gestellt. Dafür gab es eine Mehrheit im mittelsächsischen Kreistag. Der Hintergrund lässt sich in Zahlen ausdrücken.
Im Verbund der beiden kreiseigenen Krankenhausgesellschaften in Freiberg und Mittweida könnten die jetzt mit Verlusten arbeitenden Kliniken künftig nicht nur wirtschaftlich betrieben werden, sondern auch neue Angebote der Gesundheitsversorgung schaffen. Das prognostiziert ein von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KMPG entwickeltes Szenario,...
