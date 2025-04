Wegen Brandstiftung in Freiberg: Verhandlung am Amtsgericht Chemnitz beginnt

Weil ein Mann aus Freiberg die Wohnung seiner Schwester im Haus der Mutter anzündete, wird nun verhandelt.

Am Mittwoch hat um 13 Uhr am Amtsgericht Chemnitz die Verhandlung gegen einen jungen Mann begonnen, der im vergangenen Jahr in Freiberg ein Haus angezündet haben soll. Nun steht er wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, am 24. August 2024 in der Wohnung seiner Schwester im Mehrfamilienhaus der Mutter nahe der B 101 Feuer...