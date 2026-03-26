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Grün: Auf diesem Weideland in Berthelsdorf will ein Investor einen Solarpark bauen.
Grün: Auf diesem Weideland in Berthelsdorf will ein Investor einen Solarpark bauen. Foto: Cornelia Schönberg
Grün: Auf diesem Weideland in Berthelsdorf will ein Investor einen Solarpark bauen.
Grün: Auf diesem Weideland in Berthelsdorf will ein Investor einen Solarpark bauen. Foto: Cornelia Schönberg
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Weide bleibt Weide in Weißenborn
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
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Ein Investor scheitert mit seinen Solarpark-Plänen im Weißenborner Ortsteil Berthelsdorf. Was ist das stärkste Argument dagegen?

Die Enttäuschung stand Matthias Martin ins Gesicht geschrieben, als er den Ratssaal von Weißenborn am Mittwochabend verließ. Der Vertreter der Firma WI Energy konnte den Gemeinderat nicht von einem Solarpark in Berthelsdorf überzeugen.
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