Weide bleibt Weide in Weißenborn

Ein Investor scheitert mit seinen Solarpark-Plänen im Weißenborner Ortsteil Berthelsdorf. Was ist das stärkste Argument dagegen?

Die Enttäuschung stand Matthias Martin ins Gesicht geschrieben, als er den Ratssaal von Weißenborn am Mittwochabend verließ. Der Vertreter der Firma WI Energy konnte den Gemeinderat nicht von einem Solarpark in Berthelsdorf überzeugen. Die Enttäuschung stand Matthias Martin ins Gesicht geschrieben, als er den Ratssaal von Weißenborn am Mittwochabend verließ. Der Vertreter der Firma WI Energy konnte den Gemeinderat nicht von einem Solarpark in Berthelsdorf überzeugen.