  • Weihnachts-Special der „Freien Presse“ Freiberg: Mit Führungen, Basteleien und Sabine Ebert durch den Advent

Antje Brandner von der Geschäftsstelle der „Freien Presse“ Freiberg lädt zum Weihnachts-Event.
Antje Brandner von der Geschäftsstelle der „Freien Presse“ Freiberg lädt zum Weihnachts-Event. Bild: W. Josch
Freiberg
Weihnachts-Special der „Freien Presse“ Freiberg: Mit Führungen, Basteleien und Sabine Ebert durch den Advent
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ in Freiberg wird am Freitag den Advent mit einem besonderen Event bereichern. Gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern wird die Vorweihnachtszeit begangen.

Wie kann die Vorweihnachtszeit in Freiberg noch ein wenig bunter werden? Ganz einfach: Mit einem Besuch im Pressehaus der „Freien Presse“ am Obermarkt. Am Freitag, dem 12. Dezember, werden hier von 14 bis 18 Uhr die Türen zu einem speziellen Weihnachts-Event geöffnet. So wird es ein Weihnachtsbasteln für Kinder und ihre Eltern geben. Und...
