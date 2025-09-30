Weltneuheit in Freiberg: Biomoleküle fischen seltenes Element Gallium für Handys aus Abwasser

Gallium ist teuer und unverzichtbar für Handys. Eine neue Pilotanlage in Freiberg testet jetzt die Rückgewinnung: ein Projekt vom Helmholtz-Institut und Halbleiterhersteller FCM.

Bei der FCM Freiberger Compound Materials GmbH ist am Dienstag eine Pilotanlage zur Rückgewinnung von Gallium vorgestellt worden. Die Anlage ist im Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie Freiberg (HIF) entwickelt worden. Sie verarbeitet Abwasser aus der Produktion von Galliumarsenid-Wafern und filtert mittels Biotechnologie das darin... Bei der FCM Freiberger Compound Materials GmbH ist am Dienstag eine Pilotanlage zur Rückgewinnung von Gallium vorgestellt worden. Die Anlage ist im Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie Freiberg (HIF) entwickelt worden. Sie verarbeitet Abwasser aus der Produktion von Galliumarsenid-Wafern und filtert mittels Biotechnologie das darin...