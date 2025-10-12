Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Tracker an einem gestohlenen Fahrrad (Symbolbild) führte Polizisten nach Chemnitz.
Ein Tracker an einem gestohlenen Fahrrad (Symbolbild) führte Polizisten nach Chemnitz. Bild: M. Schutt/dpa
Ein Tracker an einem gestohlenen Fahrrad (Symbolbild) führte Polizisten nach Chemnitz.
Ein Tracker an einem gestohlenen Fahrrad (Symbolbild) führte Polizisten nach Chemnitz. Bild: M. Schutt/dpa
Freiberg
Wie eine Freibergerin ihr gestohlenes Fahrrad zurück bekam
Redakteur
Von Grit Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dank einem Tracker kamen Polizisten einem verschwundenen Fahrrad in Chemnitz auf die Spur.

Dank Tracker haben Polizeibeamte ein in Freiberg gestohlenes Fahrrad in Chemnitz ausfindig gemacht: Die Besitzerin hatte am Samstagvormittag Anzeige erstattet, nachdem ihr angeschlossenes E-Bikes aus einem Mehrfamilienhaus am Hirtenplatz verschwunden war. Am Morgen hatte der im Rad installierte Tracker noch ein Signal aus dem Bahnhof gesendet,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
17:00 Uhr
3 min.
Serie von Kellereinbrüchen in Freiberg – das rät die SWG
Kellereinbrüche in Freiberg nehmen zu, hier ein Illustrationsfoto.
In Freiberg häufen sich Kellereinbrüche: Über 90 Fälle seit Jahresbeginn. Jetzt gibt die SWG Tipps – die Polizei ermittelt und mahnt zur Vorsicht.
Heike Hubricht
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
07.09.2025
3 min.
Wo früher Autos rollten: Lichtenau eröffnet mit „Trickland“ einen Pump-Track für Jugendliche mit Profi-Tipps vom Weltmeister
Alex Colditz und Jayden Schneider (v. l.) haben die Strecke in einem 3D-Modell mit entworfen.
In Lichtenau eröffnet das Trickland: Auf der neuen Pump-Track-Strecke treffen Sport, Gemeinschaft und Verantwortung zusammen – mitgestaltet von Jugendlichen und eröffnet vom Weltmeister.
Ralf Jerke
Mehr Artikel