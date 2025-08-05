Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Saxonia Euro Coin GmbH stellt in Halsbrücke Rohlinge für Münzen und Medaillen her. Das Unternehmen gehört seit vorigem Jahr zur Freiberger Eurometall GmbH.
Die Saxonia Euro Coin GmbH stellt in Halsbrücke Rohlinge für Münzen und Medaillen her. Das Unternehmen gehört seit vorigem Jahr zur Freiberger Eurometall GmbH. Bild: Wolfgang Schmidt/Archiv
Freiberg
Wiederaufbau nach Großbrand: Saxonia Eurocoin GmbH in Halsbrücke setzt auf moderne Technik
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hersteller von Münzrohlingen hat nach eigenen Angaben die Baugenehmigung für eine neue Galvanik-Anlage erhalten. Geschäftsführer Thomas Bilas erläutert das Vorhaben.

Acht Monate nach dem Großbrand in einer Produktionshalle der Saxonia Eurocoin GmbH in Halsbrücke geht die Firma den Wiederaufbau an. „Wir werden zeitnah mit dem Aufbau der neuen Galvanikanlage beginnen können“, erklärt Geschäftsführer Thomas Bilas auf Anfrage der „Freien Presse“. Und er fügt hinzu: „Bei dieser Anlage werden wir...
