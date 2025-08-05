Wiederaufbau nach Großbrand: Saxonia Eurocoin GmbH in Halsbrücke setzt auf moderne Technik

Freiberg
Der Hersteller von Münzrohlingen hat nach eigenen Angaben die Baugenehmigung für eine neue Galvanik-Anlage erhalten. Geschäftsführer Thomas Bilas erläutert das Vorhaben.
Acht Monate nach dem Großbrand in einer Produktionshalle der Saxonia Eurocoin GmbH in Halsbrücke geht die Firma den Wiederaufbau an. „Wir werden zeitnah mit dem Aufbau der neuen Galvanikanlage beginnen können“, erklärt Geschäftsführer Thomas Bilas auf Anfrage der „Freien Presse“. Und er fügt hinzu: „Bei dieser Anlage werden wir...
