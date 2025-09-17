Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die beiden Windkraftanlagen - hier der Blick vom Haltepunkt Kleinschirma aus - sind erst wenige Wochen in Betrieb. Doch bereits jetzt häufen sich Beschwerden von Anwohnern.
Die beiden Windkraftanlagen - hier der Blick vom Haltepunkt Kleinschirma aus - sind erst wenige Wochen in Betrieb. Doch bereits jetzt häufen sich Beschwerden von Anwohnern. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Landratsamt geht Beschwerden von Anwohnern nach
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Der Kreisbehörde liegen bereits 18 Beschwerden vor - dabei ist der Betrieb der beiden Windkraftanlagen erst angelaufen. Was steht dazu bislang fest?

Das Landratsamt Mittelsachsen reagiert auf massive Beschwerden von Anwohnern: Beim Windpark Kleinschirma nahe Freiberg soll die Einhaltung der Vorgaben aus der Genehmigung für die beiden Anlagen vom Typ Enercon E 160 geprüft werden. Vorrangig geht es dabei um die Geräuschentwicklung. „Ein Messtermin ist in Vorbereitung“, bestätigte Peggy...
