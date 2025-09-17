Windpark Kleinschirma bei Freiberg: Landratsamt geht Beschwerden von Anwohnern nach

Der Kreisbehörde liegen bereits 18 Beschwerden vor - dabei ist der Betrieb der beiden Windkraftanlagen erst angelaufen. Was steht dazu bislang fest?

Das Landratsamt Mittelsachsen reagiert auf massive Beschwerden von Anwohnern: Beim Windpark Kleinschirma nahe Freiberg soll die Einhaltung der Vorgaben aus der Genehmigung für die beiden Anlagen vom Typ Enercon E 160 geprüft werden. Vorrangig geht es dabei um die Geräuschentwicklung. „Ein Messtermin ist in Vorbereitung“, bestätigte Peggy... Das Landratsamt Mittelsachsen reagiert auf massive Beschwerden von Anwohnern: Beim Windpark Kleinschirma nahe Freiberg soll die Einhaltung der Vorgaben aus der Genehmigung für die beiden Anlagen vom Typ Enercon E 160 geprüft werden. Vorrangig geht es dabei um die Geräuschentwicklung. „Ein Messtermin ist in Vorbereitung“, bestätigte Peggy...