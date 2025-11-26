„Wir fühlen uns hier sicher“: Ukrainische Studentinnen aus Dnipro bei „Winterschool“ an der TU Freiberg

Das Projekt EdUp unterstützt ukrainische Hochschulen mit digitalen Onlinekursen. Fünf Studentinnen aus Dnipro berichten, wie sie trotz Krieg studieren und in Freiberg für wenige Tage Ruhe finden.

2000 Kilometer liegen zwischen Dnipro in der Ukraine und Freiberg. In diesen Tagen sind fünf Studentinnen der Dnipro University of Technology an der TU Bergakademie Freiberg zu Gast und arbeiten mit Freiberger Studierenden an Videos und Podcasts. Möglich macht das die zweiwöchige Winterakademie („Winter School“) des Projekts EdUp, mit der...