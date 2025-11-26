Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Wir fühlen uns hier sicher“: Ukrainische Studentinnen aus Dnipro bei „Winterschool“ an der TU Freiberg

Für ihre Video- und Podcastprojekte in einem Erasmus-Projekt erkunden die Studentinnen aus Dnipro den Campus der TU Bergakademie Freiberg. Ihre Smartphones nutzen sie auch für Videos.
Für ihre Video- und Podcastprojekte in einem Erasmus-Projekt erkunden die Studentinnen aus Dnipro den Campus der TU Bergakademie Freiberg. Ihre Smartphones nutzen sie auch für Videos. Bild: E. Mildner
Studentinnen der Dnipro University of Technology und ihre Betreuerinnen im Erasmus-Projekt EdUp: Gemeinsam entwickeln sie an der TU Bergakademie Freiberg Videos und Podcasts zur Zusammenarbeit beider Universitäten.
Studentinnen der Dnipro University of Technology und ihre Betreuerinnen im Erasmus-Projekt EdUp: Gemeinsam entwickeln sie an der TU Bergakademie Freiberg Videos und Podcasts zur Zusammenarbeit beider Universitäten. Bild: Eckardt Mildner
Projektleiterin Tetiana Kuvaieva, hier an der Silberwegfigur von Alexander von Humboldt am Eingang zum Großen Hörsaal in Freiberg. Sie sagt: „Es ist schön, dass die Studierenden nun auch Freiberg und die Bergakademie erleben können“.
Projektleiterin Tetiana Kuvaieva, hier an der Silberwegfigur von Alexander von Humboldt am Eingang zum Großen Hörsaal in Freiberg. Sie sagt: „Es ist schön, dass die Studierenden nun auch Freiberg und die Bergakademie erleben können“. Bild: Eckardt Mildner
Für ihre Video- und Podcastprojekte in einem Erasmus-Projekt erkunden die Studentinnen aus Dnipro den Campus der TU Bergakademie Freiberg. Ihre Smartphones nutzen sie auch für Videos.
Für ihre Video- und Podcastprojekte in einem Erasmus-Projekt erkunden die Studentinnen aus Dnipro den Campus der TU Bergakademie Freiberg. Ihre Smartphones nutzen sie auch für Videos. Bild: E. Mildner
Studentinnen der Dnipro University of Technology und ihre Betreuerinnen im Erasmus-Projekt EdUp: Gemeinsam entwickeln sie an der TU Bergakademie Freiberg Videos und Podcasts zur Zusammenarbeit beider Universitäten.
Studentinnen der Dnipro University of Technology und ihre Betreuerinnen im Erasmus-Projekt EdUp: Gemeinsam entwickeln sie an der TU Bergakademie Freiberg Videos und Podcasts zur Zusammenarbeit beider Universitäten. Bild: Eckardt Mildner
Projektleiterin Tetiana Kuvaieva, hier an der Silberwegfigur von Alexander von Humboldt am Eingang zum Großen Hörsaal in Freiberg. Sie sagt: „Es ist schön, dass die Studierenden nun auch Freiberg und die Bergakademie erleben können".
Projektleiterin Tetiana Kuvaieva, hier an der Silberwegfigur von Alexander von Humboldt am Eingang zum Großen Hörsaal in Freiberg. Sie sagt: „Es ist schön, dass die Studierenden nun auch Freiberg und die Bergakademie erleben können“. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
„Wir fühlen uns hier sicher“: Ukrainische Studentinnen aus Dnipro bei „Winterschool“ an der TU Freiberg
Von Heike Hubricht
Das Projekt EdUp unterstützt ukrainische Hochschulen mit digitalen Onlinekursen. Fünf Studentinnen aus Dnipro berichten, wie sie trotz Krieg studieren und in Freiberg für wenige Tage Ruhe finden.

2000 Kilometer liegen zwischen Dnipro in der Ukraine und Freiberg. In diesen Tagen sind fünf Studentinnen der Dnipro University of Technology an der TU Bergakademie Freiberg zu Gast und arbeiten mit Freiberger Studierenden an Videos und Podcasts. Möglich macht das die zweiwöchige Winterakademie („Winter School“) des Projekts EdUp, mit der...
