Wo einst C&A Mode verkaufte: Betreutes Wohnen am Dom zu Freiberg geht auf die Zielgeraden

Seit vielen Monaten wird in einem ehemaligen Kaufhaus am Untermarkt kräftig gearbeitet. In wenigen Wochen soll hier ein neues Service-Wohnen eröffnet werden. Können noch Appartements gemietet werden?

Einrichtungsleiterin Martina Hegewald steht in einem der modernen Räume des neuen Objektes „Service-Wohnen am Dom" am Freiberger Untermarkt. Durch die Fenster flutet Sonnenlicht hinein. In jedem Appartement ist eine Küchenzeile installiert, ein Tisch lädt zum Verweilen ein. Die Wohneinheiten verfügen über ein geräumiges Bad mit WC und...