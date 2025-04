Woche der Verkehrssünder am Amtsgericht Freiberg

Den Richtern in Mittelsachsens Kreisstadt liegen ab Montag 13 Ordnungswidrigkeiten aus dem Verkehrsrecht vor. Die Verhandlungen sind öffentlich.

Das Amtsgericht Freiberg erlebt ab Montag eine Woche der Verkehrssünder: In der 14. Kalenderwoche dieses Jahres stehen in den Sälen an der Heinrich-Heine-Straße immerhin 13 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren aus dem Verkehrsrecht an.