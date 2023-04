Wohnhaus brennt mitten in der Nacht in Rechenberg-Bienenmühle: 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen

Am frühen Sonntagmorgen hat in Rechenberg-Bienenmühle der Dachstuhl eines Wohnhaus gebrannt. Personen wurden dabei nicht verletzt, weil die Bewohner nicht im Haus waren. Gegen 3.15 Ihr war aus bisher unbekannter Ursache im Haus an der Straße "An der Schanze" das Feuer in einem zweistöckigen Gebäude ausgebrochen. Zeugen alarmierten die Feuerwehr....