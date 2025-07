Wohnungsbrand: Großeinsatz für Feuerwehren in Brand-Erbisdorf

Ein Mann musste bei einem Brand in Brand-Erbisdorf mit der Drehleiter gerettet werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Am späten Donnerstagabend ist es zu einem Wohnungsbrand in der Hauptstraße 10 in Brand-Erbisdorf gekommen. Gegen 21.45 Uhr waren insgesamt 58 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen der Feuerwehren aus Brand-Erbisdorf, St. Michaelis, Linda und Langenau sowie der Stadt Freiberg vor Ort, um das Feuer zu löschen. Eine männliche Person musste mithilfe...