Zehn Jahre nach dem Flüchtlingsdrama in Clausnitz: Was wurde aus dem Jungen im Bus?

Dieses Bild ging um die Welt: Polizisten zwingen Louai Khatoun auszusteigen, draußen steht eine wütende Menschenmenge. Bild: Screenshot: Freie Presse

Louai Khatoun zehn Jahre nach den Ereignissen von Clausnitz. Er lebt inzwischen in Freiberg (Bild vom Obermarkt). Bild: Tim Fischer

Louai Khatoun heute: Das Foto entstand 2025 bei einem Besuch in Prag. Er lebt in Freiberg. Bild: privat/Louai Khatoun

Louai mit seinem Vater Majdi im Februar 2026 in Freiberg. Bild: Tim Fischer

Clausnitz von Norden her gesehen. Die Asylsuchenden waren am anderen Ende des Dorfes untergebracht. Bild: Lothar Eckhardt

Clausnitz liegt im südlichen Zipfel von Mittelsachsen. Das 720-Einwohner-Dorf gehört zur erzgebirgischen Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle in Mittelsachsen. Bild: Tim Fischer

In den Häusern auf der Cämmerswalder Straße in Clausnitz lebten die Flüchtlinge bis 2019. Bild: Siiri Klose

Auf den Briefkästen in Clausnitz steht „Unbekannt verzogen“. Bild: Siiri Klose

Marc Lalonde half den Flüchtlingen in Clausnitz mit Fahrdiensten für Einkäufe und zu Behörden. Zu den meisten hat er noch Kontakt. Bild: privat/Lalonde

Die Geschichten der Flüchtlinge von Clausnitz verarbeitete Marc Lalonde 2022 zu seinem Theaterstück. Bild: Marc Lalonde