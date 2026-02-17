Zehn Jahre nach dem Flüchtlingsdrama in Clausnitz: Was wurde aus dem Jungen im Bus?

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dieses Bild ging um die Welt: Polizisten zwingen Louai Khatoun auszusteigen, draußen steht eine wütende Menschenmenge.
Dieses Bild ging um die Welt: Polizisten zwingen Louai Khatoun auszusteigen, draußen steht eine wütende Menschenmenge. Bild: Screenshot: Freie Presse
Louai Khatoun zehn Jahre nach den Ereignissen von Clausnitz. Er lebt inzwischen in Freiberg (Bild vom Obermarkt).
Louai Khatoun zehn Jahre nach den Ereignissen von Clausnitz. Er lebt inzwischen in Freiberg (Bild vom Obermarkt). Bild: Tim Fischer
Louai Khatoun heute: Das Foto entstand 2025 bei einem Besuch in Prag. Er lebt in Freiberg.
Louai Khatoun heute: Das Foto entstand 2025 bei einem Besuch in Prag. Er lebt in Freiberg. Bild: privat/Louai Khatoun
Louai mit seinem Vater Majdi im Februar 2026 in Freiberg.
Louai mit seinem Vater Majdi im Februar 2026 in Freiberg. Bild: Tim Fischer
Clausnitz von Norden her gesehen. Die Asylsuchenden waren am anderen Ende des Dorfes untergebracht.
Clausnitz von Norden her gesehen. Die Asylsuchenden waren am anderen Ende des Dorfes untergebracht. Bild: Lothar Eckhardt
Clausnitz liegt im südlichen Zipfel von Mittelsachsen. Das 720-Einwohner-Dorf gehört zur erzgebirgischen Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle in Mittelsachsen.
Clausnitz liegt im südlichen Zipfel von Mittelsachsen. Das 720-Einwohner-Dorf gehört zur erzgebirgischen Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle in Mittelsachsen. Bild: Tim Fischer
In den Häusern auf der Cämmerswalder Straße in Clausnitz lebten die Flüchtlinge bis 2019.
In den Häusern auf der Cämmerswalder Straße in Clausnitz lebten die Flüchtlinge bis 2019. Bild: Siiri Klose
Auf den Briefkästen in Clausnitz steht „Unbekannt verzogen“.
Auf den Briefkästen in Clausnitz steht „Unbekannt verzogen“. Bild: Siiri Klose
Marc Lalonde half den Flüchtlingen in Clausnitz mit Fahrdiensten für Einkäufe und zu Behörden. Zu den meisten hat er noch Kontakt.
Marc Lalonde half den Flüchtlingen in Clausnitz mit Fahrdiensten für Einkäufe und zu Behörden. Zu den meisten hat er noch Kontakt. Bild: privat/Lalonde
Die Geschichten der Flüchtlinge von Clausnitz verarbeitete Marc Lalonde 2022 zu seinem Theaterstück.
Die Geschichten der Flüchtlinge von Clausnitz verarbeitete Marc Lalonde 2022 zu seinem Theaterstück. Bild: Marc Lalonde
Die Bus-Flüchtlinge besuchten 2016 auch den sächsischen Landtag in Dresden. Louai Khatoun mit roter Jacke, sein Vater und Bruder sind die beiden links vorn.
Die Bus-Flüchtlinge besuchten 2016 auch den sächsischen Landtag in Dresden. Louai Khatoun mit roter Jacke, sein Vater und Bruder sind die beiden links vorn. Bild: privat/Marc Lalonde
Dieses Bild ging um die Welt: Polizisten zwingen Louai Khatoun auszusteigen, draußen steht eine wütende Menschenmenge.
Dieses Bild ging um die Welt: Polizisten zwingen Louai Khatoun auszusteigen, draußen steht eine wütende Menschenmenge. Bild: Screenshot: Freie Presse
Louai Khatoun zehn Jahre nach den Ereignissen von Clausnitz. Er lebt inzwischen in Freiberg (Bild vom Obermarkt).
Louai Khatoun zehn Jahre nach den Ereignissen von Clausnitz. Er lebt inzwischen in Freiberg (Bild vom Obermarkt). Bild: Tim Fischer
Louai Khatoun heute: Das Foto entstand 2025 bei einem Besuch in Prag. Er lebt in Freiberg.
Louai Khatoun heute: Das Foto entstand 2025 bei einem Besuch in Prag. Er lebt in Freiberg. Bild: privat/Louai Khatoun
Louai mit seinem Vater Majdi im Februar 2026 in Freiberg.
Louai mit seinem Vater Majdi im Februar 2026 in Freiberg. Bild: Tim Fischer
Clausnitz von Norden her gesehen. Die Asylsuchenden waren am anderen Ende des Dorfes untergebracht.
Clausnitz von Norden her gesehen. Die Asylsuchenden waren am anderen Ende des Dorfes untergebracht. Bild: Lothar Eckhardt
Clausnitz liegt im südlichen Zipfel von Mittelsachsen. Das 720-Einwohner-Dorf gehört zur erzgebirgischen Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle in Mittelsachsen.
Clausnitz liegt im südlichen Zipfel von Mittelsachsen. Das 720-Einwohner-Dorf gehört zur erzgebirgischen Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle in Mittelsachsen. Bild: Tim Fischer
In den Häusern auf der Cämmerswalder Straße in Clausnitz lebten die Flüchtlinge bis 2019.
In den Häusern auf der Cämmerswalder Straße in Clausnitz lebten die Flüchtlinge bis 2019. Bild: Siiri Klose
Auf den Briefkästen in Clausnitz steht „Unbekannt verzogen“.
Auf den Briefkästen in Clausnitz steht „Unbekannt verzogen“. Bild: Siiri Klose
Marc Lalonde half den Flüchtlingen in Clausnitz mit Fahrdiensten für Einkäufe und zu Behörden. Zu den meisten hat er noch Kontakt.
Marc Lalonde half den Flüchtlingen in Clausnitz mit Fahrdiensten für Einkäufe und zu Behörden. Zu den meisten hat er noch Kontakt. Bild: privat/Lalonde
Die Geschichten der Flüchtlinge von Clausnitz verarbeitete Marc Lalonde 2022 zu seinem Theaterstück.
Die Geschichten der Flüchtlinge von Clausnitz verarbeitete Marc Lalonde 2022 zu seinem Theaterstück. Bild: Marc Lalonde
Die Bus-Flüchtlinge besuchten 2016 auch den sächsischen Landtag in Dresden. Louai Khatoun mit roter Jacke, sein Vater und Bruder sind die beiden links vorn.
Die Bus-Flüchtlinge besuchten 2016 auch den sächsischen Landtag in Dresden. Louai Khatoun mit roter Jacke, sein Vater und Bruder sind die beiden links vorn. Bild: privat/Marc Lalonde
Freiberg
Zehn Jahre nach dem Flüchtlingsdrama in Clausnitz: Was wurde aus dem Jungen im Bus?
Redakteur
Von Siiri Klose
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verängstigte Asylsuchende, pöbelnde Menschen - die Bilder aus dem erzgebirgischen Dorf in Mittelsachsen gingen um die Welt. Inzwischen ist Louai Khatoun erwachsen. Die „Freie Presse“ hat ihn getroffen.

Vor genau zehn Jahren ging das Bild von Louai Khatoun um die Welt: ein weinender, verängstigter Junge in einem Bus, derb am Arm gepackt von einem Polizisten. Dieser Bus hielt am Abend des 18. Februar 2016 vor einem Wohnhaus am Ortsrand von Clausnitz. Das 720-Einwohner-Dorf gehört zur erzgebirgischen Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.11.2025
2 min.
Südwestsachsen ist die zweitälteste Region in der EU
Seit Jahrzehnten gibt es in Sachsen immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen. Das hat Folgen für den Arbeitsmarkt.
Trotz Zuwanderung schrumpft in Sachsen die arbeitsfähige Bevölkerung. Nur in einer vergleichbaren Region in Europa ist das Durchschnittsalter noch höher. Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt?
Eva-Maria Hommel, Ronny Schilder
16.02.2026
4 min.
Kita-Schließung droht: Nicht nur in Frankenberg und Erlau treffen zu wenige Kinder auf viele Plätze
In den Kitas der Stadt Hainichen, hier ein Bild in der Kita „Storchennest“, liegt die Auslastung höher als 94 Prozent.
Sinkende Geburtenzahlen in Mittelsachsen zwingen viele Kommunen, über den Abbau von Betreuungsplätzen in Krippen und Kindergärten zu entscheiden. Welche Orte jetzt in den Fokus rücken.
Jan Leißner
18:00 Uhr
8 min.
Mütze auf und rein: Wie ich als Warmduscherin Spaß am Eisbaden bekam
Dünne Studienlage hin oder her, ich meine: Eisbaden macht glücklich.
Kalte Duschen sind mir ein Graus – doch draußen Baden im Winter finde ich schön. Der Weg dahin war lang. Und nur eine spezielle Technik hat ihn möglich gemacht.
Sylvia Miskowiec
16:00 Uhr
2 min.
Aus Olympiafrust wird Medaillenfreude: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge glänzt im Continentalcup
Überzeugte im Continentalcup auf ganzer Linie: Anna-Maria Dietze.
Statt im italienischen Tesero ist Anna-Maria Dietze im tschechischen Nove Mesto in die Loipe gegangen. Und dort zeigte die Seiffenerin, dass sie sich wieder in Spitzenform befindet.
Andreas Bauer
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
18:00 Uhr
4 min.
Harter Start bei Erzgebirge Aue: „Ein Wintertransfer muss sofort funktionieren“
Mittelstürmer Vincent Ocansey war der einzige Winter-Neuzugang des FC Erzgebirge Aue.
Vincent Ocansey spielt erst seit vier Wochen bei den Veilchen. Sein Vater hat sich die neue Fußballheimat seines Sohnes angesehen und schwärmt vom Erzgebirge. Der 25-Jährige hatte selbst noch wenig Zeit, sich einzuleben.
Paul Steinbach
Mehr Artikel