Zehn Jahre nach dem Flüchtlingsdrama in Clausnitz: Was wurde aus dem Jungen im Bus?

Freiberg
Verängstigte Asylsuchende, pöbelnde Menschen - die Bilder aus dem erzgebirgischen Dorf in Mittelsachsen gingen um die Welt. Inzwischen ist Louai Khatoun erwachsen. Die „Freie Presse“ hat ihn getroffen.
Vor genau zehn Jahren ging das Bild von Louai Khatoun um die Welt: ein weinender, verängstigter Junge in einem Bus, derb am Arm gepackt von einem Polizisten. Dieser Bus hielt am Abend des 18. Februar 2016 vor einem Wohnhaus am Ortsrand von Clausnitz. Das 720-Einwohner-Dorf gehört zur erzgebirgischen Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.