Zeitreise ins Mittelalter: Sabine Ebert feiert Buchpremiere in Freiberg

Freiberg
Bestsellerautorin Sabine Ebert feierte die Buchpremiere ihres 16. Romans in der Nikolaikirche in Freiberg. Vor ausverkauftem Haus stellten sie und der Verein Mark Meissen 1200 das 13. Jahrhundert vor.
„Hast du das Buch“, fragte eine Frau ihren Mann beim Verlassen der Freiberger Nikolaikirche. Sie gehörte zu den über 400 begeisterten Zuhörern der lang erwarteten Premiere von Sabine Eberts neuem Roman „Das Ende der Welt“. Die Bestseller-Autorin präsentierte damit den zweiten Teil ihrer „Silberbaum“-Trilogie und entführte ihr...
