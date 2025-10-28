Zu Halloween Spaß haben? So gelingt es auch Erwachsenen

Acht Tipps, wie sich Halloween-Partys für alle Beteiligten fröhlich und vor allem stressfrei gestalten lassen.

Für Erwachsene ist es leicht, Halloween zu ignorieren. Solange sie keine Kinder haben. Spätestens wenn die Kleinen die einzigen im Kindergarten sind, die kein bisschen schwarz-weiße Schminke im Gesicht haben, droht eine heimische Halloweenparty. Acht Tipps, was alles zu einem herbstlich-grusligen Geistertreff gehört