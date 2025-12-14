Zukunft der Kultur: Freiberger Domkantor fordert Konzepte

Albrecht Koch spricht in Dresden als Kultursenatspräsident über die Herausforderungen zur Finanzierung von Kultur in Sachsen. Der Bericht des Kultursenats wird übergeben.

Am Dienstag wird der Freiberger Domkantor, Albrecht Koch, in seiner Funktion als Präsident des Sächsischen Kultursenats in Dresden über Herausforderungen für die Kultur im Freistaat sprechen. Anlass ist die Übergabe des Berichts zum Vollzug des sächsischen Kulturraumgesetzes durch den Kultursenat an den Landtagspräsidenten. Dazu werden auch...