MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Domkantor Albrecht Koch übergibt in den kommenden Tagen als Kultursenatspräsident einen Bericht zum Kulturraumgesetz.
Domkantor Albrecht Koch übergibt in den kommenden Tagen als Kultursenatspräsident einen Bericht zum Kulturraumgesetz. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Domkantor Albrecht Koch übergibt in den kommenden Tagen als Kultursenatspräsident einen Bericht zum Kulturraumgesetz.
Domkantor Albrecht Koch übergibt in den kommenden Tagen als Kultursenatspräsident einen Bericht zum Kulturraumgesetz. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Zukunft der Kultur: Freiberger Domkantor fordert Konzepte
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Albrecht Koch spricht in Dresden als Kultursenatspräsident über die Herausforderungen zur Finanzierung von Kultur in Sachsen. Der Bericht des Kultursenats wird übergeben.

Am Dienstag wird der Freiberger Domkantor, Albrecht Koch, in seiner Funktion als Präsident des Sächsischen Kultursenats in Dresden über Herausforderungen für die Kultur im Freistaat sprechen. Anlass ist die Übergabe des Berichts zum Vollzug des sächsischen Kulturraumgesetzes durch den Kultursenat an den Landtagspräsidenten. Dazu werden auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
06.12.2025
4 min.
„Jauchzet, frohlocket“: Hier spielt die beste Weihnachtsmusik der Region
Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Dom St. Marien zu Freiberg unter Domkantor Albrecht Koch gehört zu den festen Größen in Sachsens Kirchenmusikkalender. Regelmäßig pilgern dorthin auch Gäste aus dem Ausland.
Zum Advent ins Weihnachtsoratorium? Die Frage ist nicht, ob, sondern vielmehr, wo. Aufführungen des Meisterwerks von Johann Sebastian Bach gibt es in der ganzen Region. Zweimal sogar mit Saxofon.
Torsten Kohlschein
07.12.2025
4 min.
Die schönsten Bilder vom zweiten Advents-Wochenende in der Region Freiberg/Flöha
 20 Bilder
Die Kinder-Bergparade in Brand-Erbisdorf hat am Freitag fast 200 Mädchen und Jungen vereint.
Der Stollenmarkt in Brand-Erbisdorf gehört zu den traditionellen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit. Aber auch andernorts wie in Freiberg, Flöha, Oederan und Sohra wurde gefeiert.
Steffen Jankowski
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
Mehr Artikel