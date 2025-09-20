Zukunft in Kinderhänden: Wünsche an den neuen Freiberger Oberbürgermeister

Freiberg
Auf dem Schlossplatz in Freiberg wurde am Weltkindertag am Samstag nicht nur gefeiert, sondern auch gefordert. Kinder äußerten ihre Wünsche an den neuen OB. Was bewegt die jungen Freiberger?
Viel Andrang, klare Worte: Zum Weltkindertag und zum „Markt der Vielfalt und Nachhaltigkeit“ haben Vereine, Organisationen und Initiativen am Samstagnachmittag auf dem Schlossplatz in Freiberg zu Mitmach-Aktionen eingeladen. Auf der Bühne haben Kinder gesungen und getanzt. Unter dem Motto „Kindern eine Stimme geben“ haben die Jüngsten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.