Hanna Tippner und Finja Kempe (v.l.) vom Kinder- und Jugendparlament Freiberg sammelten zum Weltkindertag am Samstag von anderen Kindern Wünsche an den neuen OB ein.
Hanna Tippner und Finja Kempe (v.l.) vom Kinder- und Jugendparlament Freiberg sammelten zum Weltkindertag am Samstag von anderen Kindern Wünsche an den neuen OB ein. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Zukunft in Kinderhänden: Wünsche an den neuen Freiberger Oberbürgermeister
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Schlossplatz in Freiberg wurde am Weltkindertag am Samstag nicht nur gefeiert, sondern auch gefordert. Kinder äußerten ihre Wünsche an den neuen OB. Was bewegt die jungen Freiberger?

Viel Andrang, klare Worte: Zum Weltkindertag und zum „Markt der Vielfalt und Nachhaltigkeit“ haben Vereine, Organisationen und Initiativen am Samstagnachmittag auf dem Schlossplatz in Freiberg zu Mitmach-Aktionen eingeladen. Auf der Bühne haben Kinder gesungen und getanzt. Unter dem Motto „Kindern eine Stimme geben“ haben die Jüngsten...
