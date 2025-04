Zusammenstoß auf der B 173 in Freiberg

Nach dem Verkehrsunfall in Höhe der Peter-Schmohl-Straße mussten zwei Pkw abgeschleppt werden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag gegen 9 Uhr auf der Dresdner Straße (B 173) in Freiberg gekommen. Ersten Berichten zufolge hatte der 54-jährige Fahrer eines Pkw Honda, der aus Richtung Halsbach kam, von der Bundesstraße nach links in die Peter-Schmohl-Straße einbiegen wollen. Dabei habe er einen entgegenkommenden Pkw Skoda...