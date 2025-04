Zuviel Chrom im Abwasser: Firma an der Freiberger Mulde kassiert Geldstrafe

Bei einer Beprobung des Abwassers einer Produktionsfirma wurde ein dreifach erhöhter Chromwert gemessen. Der Fall landete vor dem Amtsgericht Freiberg.

Um verunreinigtes Abwasser einer Firma aus Mittelsachsen ging es am Mittwoch am Freiberger Amtsgericht. Die Geschäftsführung des Betriebes an der Freiberger Mulde wurde beschuldigt, im Juli 2023 Produktionswasser in die Abwasseranlage eingeleitet zu haben, obwohl der Überwachungswert für Chrom überschritten gewesen sei.