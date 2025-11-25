Zwangsversteigerung in Chemnitz: Landgasthof und Teile des Ritterguts in Bieberstein bei Freiberg unter dem Hammer

Am 1. Dezember werden Immobilien eines insolventen Unternehmers aus Rheinland-Pfalz versteigert. Die Gemeinde Reinsberg überlegte, mitzubieten. Wer wird am Ende zuschlagen?

Im Amtsgericht Chemnitz kommen am 1. Dezember dieses Jahres der Landgasthof am Rittergut in Bieberstein und mehrere Gebäude des Ritterguts in dem Reinsberger Ortsteil selbst unter den Hammer. Wie aus den amtlichen Bekanntmachungen hervorgeht, sollen ab 9 Uhr der Gasthof an der Meißner Straße 136 sowie die Objekte Am Rittergut 1, 2 und 3 sowie 5...