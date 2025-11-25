Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Zwangsversteigerung in Chemnitz: Landgasthof und Teile des Ritterguts in Bieberstein unter dem Hammer

Der Landgasthof in Bieberstein wird versteigert.
Der Landgasthof in Bieberstein wird versteigert. Bild: Steffen Jankowski
Der Landgasthof in Bieberstein wird versteigert.
Der Landgasthof in Bieberstein wird versteigert. Bild: Steffen Jankowski
Freiberg
Zwangsversteigerung in Chemnitz: Landgasthof und Teile des Ritterguts in Bieberstein unter dem Hammer
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 1. Dezember werden Immobilien eines insolventen Unternehmers aus Rheinland-Pfalz versteigert. Die Gemeinde überlegte, mitzubieten. Wer wird am Ende zuschlagen?

Im Amtsgericht Chemnitz kommen am 1. Dezember dieses Jahres der Landgasthof am Rittergut in Bieberstein und mehrere Gebäude des Ritterguts in dem Reinsberger Ortsteil selbst unter den Hammer. Wie aus den amtlichen Bekanntmachungen hervorgeht, sollen ab 9 Uhr der Gasthof an der Meißner Straße 136 sowie die Objekte Am Rittergut 1, 2 und 3 sowie 5...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
20.10.2025
4 min.
Kultusminister in Neukirchen bei Freiberg: Fällt den Lehrern ihr Engagement auf die Füße?
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens war am Montag in der Grundschule zur Grabentour im Reinsberger Ortsteil Neukirchen zu Gast.
Minister Conrad Clemens (CDU) hat in der Grundschule Zur Grabentour in Reinsberg bei Freiberg das Gespräch mit Eltern und Lehrern gesucht. Thema waren Lehrer-Abordnungen. Was hat die Runde gebracht?
Steffen Jankowski
26.09.2025
1 min.
Reinsberg wehrt sich gegen Lehrer-Abordnungen
An der Grundschule zur Grabentour in Neukirchen ist am Freitag gegen Lehrer-Abordnungen protestiert worden.
Die Grundschule zur Grabentour soll 35 Lehrerstunden abgeben. Eltern befürchten dadurch Nachteile für ihre Kinder.
Steffen Jankowski
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Mehr Artikel