Zwei Verletzte nach Streit im Regionalzug zwischen Chemnitz und Dresden

Gegen 9.10 Uhr am Donnerstag schlug eine Zugbegleiterin bei der Bundespolizei Alarm: In der Mitteldeutschen Regiobahn zwischen Chemnitz und Dresden waren ein 19- und ein 20-Jähriger in körperlichen Streit geraten. Zu dem Zeitpunkt befand sich der Zug auf Höhe der Stadt Flöha.