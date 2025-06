Zwischen Nervenkitzel und Höhenangst: Was lohnt sich auf dem Rummel des Freiberger Bergstadtfests?

Ein Highlight des Bergstadtfests ist der Rummel. Manches schwingt in die Höhe, manches schüttelt durch, und beim Autoscooter geht‘s um Randale. Was ist für wen geeignet und wie teuer ist eine Fahrt?

Wie jedes Jahr gehört zum Bergstadtfest auch der Rummel auf der Ehernen Schlange am Edeka. Neben Losbuden, Enten angeln und Korkschießen gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte. Welche eignen sich für Rummeleinsteiger und was ist etwas für Adrenalinjunkies? Die 13-jährigen Helene, Annelie, Hailey und Berenike stehen am Samstag nicht nur als...