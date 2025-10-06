Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße soll entschärft werden.
Die Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße soll entschärft werden.
Freiberg
Zwölf Unfälle: Freiberg ändert Vorfahrt an Frauensteiner Kreuzung
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Demnächst stellt die Stadt Freiberg neue Schilder auf: Die Frauensteiner Straße wird wieder zur Hauptstraße.

In diesem Jahr hat es an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße/Peter-Schmohl-Straße in Freiberg bereits zwölf Unfälle gegeben – sieben davon während Ampelausfällen. Nun steht fest, wann die angekündigte Änderung der Vorfahrt umgesetzt wird: In den Herbstferien sollen laut Stadtsprecherin Sandra Eberbach die neuen Schilder...
11:16 Uhr
1 min.
Spielezimmer für Grundschulen in Sachsen
Spielerisch lernen - Grundschulen in Sachsen bekommen Unterstützung. (Archivbild)
Spielerisch lernen: Das ist das Ziel einer Initiative, die Grundschulen in Deutschland mit Gesellschaftsspielen ausstattet. In Sachsen nehmen nun weitere Schulen an dem Programm teil.
11:10 Uhr
2 min.
Zeuge: Ich sollte Negatives über Blocks Ex-Mann finden
Am 16. Verhandlungstag sagte ein Geschäftsführer einer deutschen Sicherheitsfirma aus.
Wie sah der Tagesablauf der Block-Kinder aus? Wie verdient der Vater sein Geld? Ein Sicherheitsberater schildert im Prozess einen Auftrag 2021, die Familie in Dänemark zu beschatten.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
29.09.2025
3 min.
Freibergs „Scherbelberg“: Vorfahrt auf Frauensteiner Straße soll geändert werden
Die Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße/Peter-Schmohl-Straße soll entschärft werden.
Ampelausfälle führten in der Vergangenheit zu Unfällen an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Schönlebestraße in Freiberg. Eine Neuregelung der Vorfahrt soll diese Kreuzung sicherer machen.
Heike Hubricht
02.10.2025
1 min.
Schönlebestraße in Freiberg ab Montag voll gesperrt
Ab Montag wird die Schönlebestraße in Freiberg für den Verkehr gesperrt.
Die Stadtverwaltung Freiberg hat Markierungsarbeiten auf der Schönlebestraße angekündigt.
Steffen Jankowski
Mehr Artikel