10.500 Euro Sachschaden in Mittweida: Lkw stößt mit Pkw zusammen

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Mittweida.

Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro ist die Bilanz eines Zusammenstoßes zwischen einem Lkw und einem Pkw in Mittweida. Wie die Polizeidirektion am Mittwoch mitteilte, war am Dienstag, gegen 10 Uhr der 83-jährige Fahrer eines Pkw Ford in der Hainichener Straße (S 201) aus Richtung Chemnitzer Straße in Richtung Steinweg unterwegs. Als der Mann kurz vor der Einmündung Robert-Koch-Straße mit seinem Ford an einem am rechten Fahrbahnrand stehenden Lkw Mercedes vorbeifuhr, fuhr der Lkw-Fahrer (55) plötzlich los, heißt es im Polizeibericht weiter. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.500 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. (fp)